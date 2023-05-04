В 2023 году ямальцам одобрили сотни ипотечных кредитов на сумму 6,4 млрд рублей

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Данными за первый квартал текущего года поделились аналитики ямальского отделения Сбера. По словам экспертов, всего за этот период жителям округа было выдано 6,4 млрд рублей на приобретение жилья.

Самой популярной программой стала «Семейная ипотека» (16% всех сделок). На нее спрос вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Доля ипотек с господдержкой составила 14%, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.

Спрос на другие программы жилищного кредитования тоже не перестает расти, например, активно набирает популярность ИТ-ипотека.

– Ипотечные программы позволяют решить жилищный вопрос тысячам семей, а также способствуют развитию строительной отрасли. Большинство ипотек на покупку первичного жилья выдаются банком на льготных условиях, – отметил Александр Конев, управляющий Ямало-Ненецким отделением Сбербанка, подчеркнув, что чаще всего ямальцы берут в ипотеку однокомнатные квартиры.