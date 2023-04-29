Накануне Дня Победы в Салехарде появится стена Памяти, созданная из фото ветеранов

Фото: администрация Салехарда

Накануне Дня Победы в Салехарде возведут большую стену Памяти под названием «Народная Победа». Она будет состоять из фото ветеранов и тружеников тыла, предоставленных горожанами.

- Все собранные фото войдут в большую стену Памяти «Народная Победа». Она появится накануне Дня Победы на пешеходной улице Ленина. К главному празднику страны Салехард сформирует свой героический победный полк, - прокомментировали данную инициативу в администрации.

Прислать фото можно на специальный сайт, запущенного 19 апреля. Поделиться памятью о своих родственниках могут все желающие.

Кстати, также на данном ресурсе можно узнать о вкладе ямальцев в Победу, проверить свои знания о Великой Отечественной войне и изучить галерею салехардских героев.

Ознакомиться с программой празднования Дня Победы в Салехарде можно по ссылке.