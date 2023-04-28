В одном из домов салехардского микрорайона Обдорский началась чистовая отделка

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде строительство микрорайона Обдорский идет ударными темпами. На днях в одном из домов начались отделочные работы.

- В доме №8, расположенном в самом ожидаемом микрорайоне Салехарда, выполняют чистовую отделку. В многоэтажке уже установили входные двери и газовую котельную, снаружи продолжается монтаж фасадов, - рассказали в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Планируется, что в дом переедут 148 семей, на данный момент проживающие в «аварийках».

Кстати, в первую очередь застройщик обещает сдать дома №6, №7 и №8, это должно произойти уже в текущем году. Их общее число квартир - 550, а площадь - 24 тысячи квадратных метра.

Напоминаем, что в прошлом году в окружной столице ввели 27 515 квадратных метров жилья, а с 2019 по 2020 годы - 59 944 «квадратов».