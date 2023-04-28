На открытие центра патриотического воспитания в Пуровске приедет Герой России Сергей Мыльников

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровске торжественно откроют центр патриотического воспитания. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Специально для этого в поселок приедет особый гость - Герой России Сергей Мыльников. Российский танкист и участник вооруженного конфликта героически проявил себя во время выполнения воинского долга в Южной Осетии.

Фото: администрация Пуровского района

- Центр станет главной площадкой проведения мероприятий патриотической направленности, обмена опытом и реализации молодежных инициатив, - прокомментировали в мэрии.

Открытие пройдет 29 апреля по адресу: ул. Железнодорожная, д. 9. Начало в 14.00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Пуровском районе впервые организовали курсы начальной военной подготовки для педагогов. Занятия проводят специалисты тюменского регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».