Фото: Правительство ЯНАО

В Пуровском районе впервые организовали курсы начальной военной подготовки для педагогов. Занятия проводят специалисты тюменского регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».

Сейчас обучение проходят 19 преподавателей ОБЖ из школ Тарко-Сале, Пуровска, Сывдармы, Уренгоя, Ханымея и таркосалинского колледжа.

В программу включены как теория, так и практика, также предусмотрен дистанционный формат занятий. Во время одного образовательного модуля педагоги изучат основы огневой подготовки, тактической медицины, управление дронами, радиохимбиологической защиты и кибербезопасности.

- По завершении обучения все преподаватели ОБЖ сдадут экзамены, по итогам им будут выданы удостоверения о повышении квалификации, которые дают право проводить курсы НВП для старших школьников и студентов колледжа, - рассказал заместитель главы администрации Пуровского района по внутренней политике Азат Мектепкалиев.

Курсы организованы в рамках регионального проекта «Северяне. Жизнь героя».