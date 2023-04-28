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НовостиОбщество28 апреля 2023 2:05

Семья из Шурышкарского района купила «Урал» и передала его бойцам СВО

Мужчины поблагодарили северян за поддержку
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Семья Фадеевых-Робейко, проживающая в селе Горки, передала автомобиль «Урал» бойцам в зоне СВО. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

«Автомобиль северяне купили на собственные средства. В кузов загрузили нужные на линии соприкосновения вещи. Три с половиной тысячи километров преодолел Владимир Михайлович, прежде чем доставил «Урал» ребятам», - написал управленец в своих соцсетях.

В Нягани машина прошла полное техническое обслуживание. Мастера автосервиса, узнав, куда направляется транспорт, не взяли денег за работу.

По словам Олега Попова, горковчане помогают военнослужащим с начала специальной военной операции. Для них нет разницы - ямальцы это или бойцы из других регионов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что двое добровольцев из Шурышкарского района отправились в зону СВО. Это осознанное решение мужчин.