Ямальцам, возвращающимся домой из зоны СВО, помогут с трудоустройством

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальским бойцам, возвращающимся домой со спецоперации, помогут с трудоустройством. Решение об этом приняли на консультативном совете по вопросам этноконфессиональной политики, прошедшем в Салехарде. Он был посвящен вопросам адаптации северян, которые возвращаются домой после СВО.

Основной тезис мероприятия, который звучал в докладах всех участников, основывался на том, что никто из военнослужащих не должен остаться один на один со своими проблемами после возвращения. Семьи, духовенство, землячества, общественные активисты - все понимают важность совместной работы.

Так, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Любовь Таскаева рассказала о том, что планируется проанализировать рынок труда округа. Это позволит заранее спланировать, какие курсы по профориентации будут максимально востребованы ветеранами.

- Сегодня региональным законодательством предусмотрено более 40 мер поддержки бойцов и их семей. В ближайшее время заработает фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», общественниками реализуются десятки гуманитарных проектов, - рассказал заместитель губернатора, директор департамента внутренней политики Ямала Сергей Климентьев.