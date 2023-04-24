Илья Уткин назначен новым городским прокурором Надыма

Фото: прокуратура ЯНАО

Советник юстиции Илья Уткин назначен на должность городского прокурора Надыма. Соответствующий приказ подписан генпрокурором РФ от 20 апреля 2023 года.

В 2006 году Илья Уткин окончив ФГОУ ВПО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» по специальности «Юриспруденция», а затем поступил на службу в органы прокуратуры.

Сначала от трудился следователем прокуратуры Камешковского района Владимирской области, затем - следователем Суздальского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Владимирской области. Далее - помощником прокурора Камешковского района Владимирской области, заместителем прокурора Приуральского района, Ямало-Ненецкого прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона. С 25 сентября 2018 года состоял в должности прокурора Приуральского района.

Напоминаем, что несколько недель назад Петр Юшков был назначен новым прокурором Лабытнанги.