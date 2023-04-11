Фото: прокуратура ЯНАО

Младший советник юстиции Петр Юшков назначен новым прокурором Лабытнанги. Соответствующий указ подписал генпрокурор РФ 10 апреля 2023 года.

В 2013 году Петр Сергеевич окончил Тюменскую государственную академию мировой экономики, управления и права, а затем проходил службу в органах СУ СК России по Тюменской области.

К работе в прокуратуре он приступил с 2017 года, последовательно замещая должности помощника прокурора Салехарда, прокурора отдела, старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО. С 27 марта 2020 года Петр Юшков был заместителем начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО.

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