Семья из Шурышкарского района лишилась дома из-за пожара

Фото: телеграм-канал главы Шурышкарского района

Этой ночью в Восяхово случился крупный пожар. Огнём полностью уничтожен частный дом. Об этом в своем телеграм-канале глава Шурышкарского района Олег Попов.

- Этой ночью сгорел дом наших земляков. К счастью, ни погибших, ни пострадавших нет. Ясно одно – семья осталась без жилья и имущества - пишет Олег Попов.

Глава района поблагодарил добровольную пожарную дружину и жителей села, оперативно ликвидировавших возгорание. Он также пообещал, что семье окажут всю необходимую помощь, а пока они разместились у родственников. Причину пожара выясняют специалистами.

Напомним, ранее мы писали о том, что после смертельного пожара на улице Школьной в Лабытнанги возбудили уголовное дело.