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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:24

Ямальские работодатели могут получить грант на трудоустройство инвалидов

Заявки принимаются до 17 мая
Марина Прохорова
Фото: служба занятости населения ЯНАО

Фото: служба занятости населения ЯНАО

На Ямале объявили конкурс на предоставление грантов для трудоустройства инвалидов. Об этом сообщили в региональной службе занятости населения.

Принять участие приглашают компании (за исключением государственных и муниципальных), индивидуальных предпринимателей или некоммерческие организации. Предоставив работу не менее пяти людям с инвалидностью на срок более полугода они могут получить до полутора миллионов рублей.

Направить средства можно будет на обучение инвалидов, оплату труда, трудового куратора, а также покупку инвентаря, материалов и сырья, необходимых для работы.

Прием заявок открыт до 17 мая текущего года. Ознакомиться с условиями конкурса более подробно можно по ссылке.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что ямальские инвалиды могут получить сертификат на покупку технических средств реабилитации.