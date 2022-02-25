Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские инвалиды могут получить сертификат на покупку технических средств реабилитации. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, жители смогут сами выбрать продавца, марку, модель, размер средства и приобрести его в короткие сроки. Главное - наличие соответствующих рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида.

Как и прежде, в данный перечень входят пять наименований: надкроватный столик, сиденье для ванны, многофункциональная кровать, надувная ванна и подъемник.

Подать заявление на получение сертификата необходимо через МФЦ. Сделать это может сам нуждающийся или его законный представитель. Возмещаются полные или частичные расходы, но не более размера предельной стоимости оборудования.

Также у ямальцев осталась возможность выбрать прежний вариант получения средств реабилитации - через органы соцзащиты. В данном случае поставку произведут в течение года, после проведения закупочных процедур.

- Дополнительно введен проактивный режим выявления нуждающихся граждан: специалисты соцзащиты в обязательном порядке будут информировать инвалидов о их праве на меру поддержки, - рассказала директор департамента соцзащиты населени Елена Карпова.