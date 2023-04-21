Детскую школы искусств в Лабытнанги откроют к началу учебного года

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова проверила, как идет ремонт в Детской школе искусств. По ее словам, от здания с 20-летней историей остались только стены. Строители завершили демонтаж, обновили кровлю, заменили все старые коммуникации и сейчас выполняют чистовую отделку.

- Были пересмотрены пространственные решения, за счет витражей помещения выглядят еще более объемными. Здесь внедряем систему «умная школа» - уровень накаливания ламп будет регулироваться в зависимости от дневного света, - рассказала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Отметим, что самореализации ребят будут способствовать не только красивые помещения, но и новые образовательные практики.

Все это станет доступным для детей уже к началу нового учебного года.

Напоминаем, что к 2030 году на Ямале модернизируют более 30 школ искусств.