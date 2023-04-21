На Ямале собираются модернизировать более 30 школ искусств

Фото: департамент культуры ЯНАО

На Ямале собираются модернизировать 31 школу искусств. Как сообщили в региональном департаменте культуры, это одна из составляющих нового приоритета, поставленного губернатором Дмитрием Артюховым во время ежегодного послания. Ямал должен стать лучшей территорией детства и сохранить свой статус одного из самых безопасных регионов.

Завершить работы в школах искусств планируют к 2030 году, а начались они еще в 2021-ом. За это время был построен современный корпус школы искусств в Ноябрьске, открылся долгожданный Центр национальных культур в Яр-Сале и культурно-спортивный комплекс в Красноселькупе.

Фото: департамент культуры ЯНАО

Также продолжается реновация существующих зданий в Ханымее, Надыме и Лабытнанги, завершается строительство культурно-оздоровительного центра в Муравленко.

На стадии проектирования находятся современные школы искусств в Новом Уренгое и Муравленко. Планируется модернизация образовательных учреждений в Салехарде и Ноябрьске.