На Ямале готовятся закрыть участок зимника Ямгорт - Овгорт

Фото: администрация Шурышкарского района

На Ямале готовятся закрыть участок зимней дороги из Ямгорта в Овгорт. Об этом соощили в администрации Шурышкарского района.

«18 апреля с 00:00 участок зимника Ямгорт - Овгорт закрывается до конца сезона», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Данное решение связано с проведением ледорезных работ у села Овгорт - проезд по ледовой переправе будет заблокирован.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о их работе размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что вчера стала известна предварительная дата закрытия зимника Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале.