Стала известна предварительная дата закрытия зимника Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале

Фото: администрация Ямальского района

Зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале может прекратить работу с 21 апреля. Об этом сообщили в администрации Ямальского района.

- В случае потепления возможны ограничения для легковых автомобилей или полное прекращение движение ранее ориентировочной даты, - прокомментировали в мэрии.

Сейчас на зимнике продолжается расчистка проезжей части, работают восемь единиц специализированной техники.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о их работе размещается на интерактивной карте.

Ранее «Комсомольская правда -Ямал рассказывала о том, что ледоход на региональных реках ожидается раньше срока.