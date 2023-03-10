Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Из-за непогоды на Ямале закрыли движение по зимнику Коротчаево - Красноселькуп. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Коротчаево - Красноселькуп», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте. Обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.