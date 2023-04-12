Фото: департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района

В Тарко-Сале появятся еще пять «умных» пешеходных переходов. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района.

- Сегодня на пешеходных переходах ведется монтаж оборудования, который будет проецировать дорожную разметку на проезжую часть, - прокомментировали в ведомстве.

Новые «зебры» появятся на следующих переходах:

- улица Мезенцева (магазин «Лазер» и стоматология);

- улица 50 лет Ямалу (район налоговой инспекции);

- улица Губкина (дом № 10),

- улица Тарасова (магазин «1000 мелочей»).

Напоминаем, что ранее в городе уже обустроили четыре проекционных перехода. За время работы они зарекомендовали себя с лучшей стороны.