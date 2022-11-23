В Тарко-Сале появились сразу четыре «умных» пешеходных перехода

Фото: департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района

В Тарко-Сале обновили и обезопасили сразу четыре пешеходных перехода - их оборудовали проекционными «зебрами». Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района.

- Оборудование установлено с целью привлечения внимания водителей на пешеходных переходах, - прокомментировали в ведомстве.

Проекционные «зебры» расположены по следующим адресам:

- ул. Совхозная (вблизи детсада «Золотой ключик»);

- ул. Мира (возле школы №1);

- ул. Таежная ( в районе школы №3);

- ул. Ленина (у центральной районной больницы).

В настоящее время выполняется настройка оборудования, в процессе которой возможно кратковременное отключение.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде «умный» пешеходный переход сошел с ума и стал танцевать на дороге. Выходку «зебры» местные жители засняли на видео.