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НовостиОбщество6 апреля 2023 3:15

Первым замглавы Тазовского района назначен экс-директор департамента АПК Виктор Югай

Он приступил к своим обязанностям 3 апреля
Марина Прохорова
Фото: департамент Тазовского района

Фото: департамент Тазовского района

Первым замглавы Тазовского района назначен Виктор Югай, который с 2016 года возглавлял окружной департамент АПК.

- К работе в новой должности Виктор Климентьевич приступил в минувший понедельник, 3 апреля, - прокомментировали в администрации муниципалитета.

Виктор Югай родился в 1971 году. Он окончил Тюменский сельскохозяйственный институт, Тюменский государственный университет, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Управление развитием Российского Севера».

На Ямале работает с 1994 года, женат, имеет двух детей.