Глава Лабытнанги запустила акцию «155 добрых дел к юбилею любимого города»

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова объявила о начале акции, приуроченной к годовщине основания населенного пункта.

«Предлагаю запустить обратный отчет: сегодня остается ровно 155 дней до нашего 155-летнего юбилея. И дать старт акции «155 добрых дел к юбилею любимого города». Памятную дату в этом году мы отмечаем 9 сентября», - написала она в своих соцсетях.

Жители могут оставить свои предложения на портале «Живем на Севере».

«Предлагайте свои варианты к юбилею Лабытнанги! Доброе дело - лучший подарок городу, давайте действовать вместе», - добавила градоначальница.

Напоминаем, что также в этом году свой юбилей отметит поселок Харп - ему исполнится 55 лет. К праздничному юбилею в населенном пункте обновляют фасады домов и площадь Мира.