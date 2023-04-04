В Харпе отреставрируют фасады четырех многоквартирных домов

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Харпе началось обновление фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

В этом году в планах у властей привести в порядок сразу четыре объекта: дома №8, 11А и 12 по улице Дзержинского, а также дом №3 по улице Гагарина.

Как отметила Марина Трескова, эти многоэтажки примыкают к площади Мира, которую также ждет реконструкция в этом году. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Завершить обновление фасадов подрядчик обещал к юбилею поселка.

Напоминаем, что в прошлом году в Харпе отреставрировали фасады трех домов.