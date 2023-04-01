На Ямале спасатели-парашютисты успешно провели тренировку по десантированию и сбросу груза

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На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги прошли тренировочные учения в рамках «Безопасной Арктики - 2023». Сначала спасатели-парашютисты десантировали полезный груз, а затем спустились сами.

- Сброс груза производился с борта ИЛ-76ТД МЧС России, а десантирование спасателей-парашютистов с вертолета Ми-8, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

Также там отметили, что десантирование - одна из сложнейших задач, когда у авиации нет возможности приземлиться. В такой ситуации требуется слаженность действий экипажа воздушного судна и спасателей. Данные навыки особенно необходимы в районах, куда оперативно можно доставить лишь небольшую группу сотрудников МЧС.

Сами показательные спуски планируется провести 7 апреля.