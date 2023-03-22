Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямал прибыли участники учений «Безопасная Арктика - 2023». Накануне в аэропорту Салехарда приземлился борт со специалисты из «Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», «Государственного центрального аэромобильного спасательного отряд» и специалистами Ногинского спасательного центра МЧС России, а также вертолет МИ-26.

Учения пройдут с 6 по 7 апреля, их цель - отработка единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне. Отметим, что учения пройдут одновременно в девяти северных регионах страны.

Площадкой для проведения мероприятия выбран район ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги.

Фото: МЧС России по ЯНАО

В ходе учений спасатели-парашютисты отработают десантирование в труднодоступных местностях, а также спасательного снаряжения, техники и грузов.

На 31 марта запланирована тренировка по десантированию полезного груза и спасателей-парашютистов. А сами показательные спуски планируется провести 7 апреля.

На момент проведения тренировки ледовая переправа будет перекрыта.