Фото: МЧС России по ЯНАО
На Ямал прибыли участники учений «Безопасная Арктика - 2023». Накануне в аэропорту Салехарда приземлился борт со специалисты из «Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», «Государственного центрального аэромобильного спасательного отряд» и специалистами Ногинского спасательного центра МЧС России, а также вертолет МИ-26.
Учения пройдут с 6 по 7 апреля, их цель - отработка единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне. Отметим, что учения пройдут одновременно в девяти северных регионах страны.
Площадкой для проведения мероприятия выбран район ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги.
Фото: МЧС России по ЯНАО
В ходе учений спасатели-парашютисты отработают десантирование в труднодоступных местностях, а также спасательного снаряжения, техники и грузов.
На 31 марта запланирована тренировка по десантированию полезного груза и спасателей-парашютистов. А сами показательные спуски планируется провести 7 апреля.
На момент проведения тренировки ледовая переправа будет перекрыта.