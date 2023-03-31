В Салехарде построят новую кольцевую развязку в районе Ангальского мыса

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде построят новую кольцевую развязку, она расположится в районе Ангальского мыса, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Примыкающие дороги также подлежат реконструкции. Таким образом работы затронут улицы Чапаева, Объездная и Геологов. Специалисты приведут в порядок мостовые сооружения, установят водоотводные лотки, заменят дорожное полотно, обустроят освещение, нанесут разметку и установят знаки.

- Этот участок является достаточно аварийным. Поэтому принято решение об оборудовании кольцевой развязки. Проект долгожданный и не совсем прост в реализации. В настоящее время пройдены все экспертизы. Общая протяженность реконструкции - порядка 970 метров. Хочу обратить внимание жителей на то, что движение будет затруднено, необходимо заранее выбирать маршруты следования. Приступим к работам ближе к июлю. Завершить реконструкцию планируем в октябре этого года, - прокомментировал заместитель главы города Андрей Барышников.

Дороги будут перекрываться поэтапно. Вместе с тем будут перестроены и автобусные маршруты.

В этом году ремонт дорог запланирован в центральной части и в отдаленных районах.