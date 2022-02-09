В предстоящий летний сезон в Салехарде отремонтируют более восьми километров дорог Фото: Ольга Крыльцова

В предстоящий летний сезон в Салехарде отремонтируют более восьми километров улично-дорожной сети, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Информацию об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Один из объектов - подъездной путь и дорога под мостом «Факел». Рабочие обновят 800 метров асфальтового покрытия, отремонтируют бордюры, пешеходную часть и проведут дополнительное озеленение прилегающей территории.

Также обновятся участки улиц Николаева, Павлова, Титова, Чупрова, Пионерская, Геологов, Патрикеева и в микрорайоне Первомайский.

Отремонтируют и междворовые проезды: улицы Манчинского, Совхозная и Арктическая (от дома №8 до №20 с обустройством парковки).

Завершит сезон работ обустройство тротуаров на улицах Чупрова, Почтовая, Игарская, Чкалова и Подшибякина.