В Новом Уренгое задержали мужчину с наркотиками

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое задержали местного жителя, хранившего при себе наркотики. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчину арестовали 24 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком синтетического происхождения массой 10,54 грамма. В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел его для личного потребления, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее в Новом Уренгое задержали подростка, решившего подзаработать на сбыте наркотиков.