В Новом Уренгое задержали подростка, решившего подзаработать на сбыте наркотиков

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В Новом Уренгое задержали подростка с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Парень собирался сбыть вещество на территории города, однако правоохранители опередили его, не дав сделать закладки.

- Молодого человека 2005 года рождения задержали 22 ноября. В ходе личного досмотра у него нашли наркотическое вещество в крупном размере, запрещено к обороту на территории РФ, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Также ведется розыск лиц, толкнувших парня на преступление.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске 17-летний подросток пытался сбыть наркотики в крупном размере, но его задержала полиция. Молодой человек хотел разложить вещество по тайникам, но не успел.