Жители Надыма восхитились уточками из снега, слепленными неизвестным умельцем

Фото: соцсети

Жители Надыма наперебой восхищаются милыми уточками, слепленными из снега неизвестным умельцем.

- Не знаю, кто автор данного творения, но это великолепно! Не все же грустное размещать, - рассказал местный житель в городском паблике.

На опубликованных фото видны маленькие белые утята, выстроенные в ряд на металлической конструкции. При просчете их получается ровно тринадцать.

Фото: соцсети

В комментариях к посту ноябряне позитивно оценили сие творение, отметив, что у автора очумелые ручки.

- Класс, вышел из подъезда - улыбнулся. Настроение на весь день хорошее, - сказал Артур Халидов.

Секрет фокуса раскрыла Екатерина Султанова. Оказалось, что получить таких уточек можно благодаря специальному снежколепу. Этакое интересное изобретение.

Фото: Екатерина Султанова

- Эх, всю магию сломали, - с грустью отметил Андрей Куканов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жителей Ноябрьска насмешил указатель на въезде в микрорайон Вынгапуровский, написанный с ошибкой. Благодаря этому населенный пункт брел название «ВынгапуровскNN».