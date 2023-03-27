Жители Надыма восхитились уточками из снега, слепленными неизвестным умельцем

Фото: соцсети
Жители Надыма наперебой восхищаются милыми уточками, слепленными из снега неизвестным умельцем.
- Не знаю, кто автор данного творения, но это великолепно! Не все же грустное размещать, - рассказал местный житель в городском паблике.
На опубликованных фото видны маленькие белые утята, выстроенные в ряд на металлической конструкции. При просчете их получается ровно тринадцать.
Фото: соцсети
В комментариях к посту ноябряне позитивно оценили сие творение, отметив, что у автора очумелые ручки.
- Класс, вышел из подъезда - улыбнулся. Настроение на весь день хорошее, - сказал Артур Халидов.
Секрет фокуса раскрыла Екатерина Султанова. Оказалось, что получить таких уточек можно благодаря специальному снежколепу. Этакое интересное изобретение.
Фото: Екатерина Султанова
- Эх, всю магию сломали, - с грустью отметил Андрей Куканов.
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жителей Ноябрьска насмешил указатель на въезде в микрорайон Вынгапуровский, написанный с ошибкой. Благодаря этому населенный пункт брел название «ВынгапуровскNN».