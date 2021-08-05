«ВынгапуровскNN»: жителей Ноябрьска насмешил указатель на въезде в микрорайон

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Жителей Ноябрьска насмешила стела, расположенная на въезде в отдаленный мкр. Вынгапуровский. Дело в том, что последние буквы названия населенного пункта написаны неверно, и район обрел название «ВынгапуровскNN». Пост об этом появился в местном паблике «Происшествия Ноябрьск» с соответствующими фотографиями, сообщает «МК Ямал».

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

После этого на тех, кто устанавливал указатель, обрушился шквал насмешек и шуток.

- Когда не опохмелился, - написал комментарий к посту пользователь Станислав.

Кстати, Telegram-канал «Ноябрьск» запустил опрос о том, что нужно сделать с некорректным указателем: оставить, как есть, снести стелу или перекрасить ее. На момент публикации новости большинство пользователей соцсети выступили за то, чтобы оставить указатель без изменений.