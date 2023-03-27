Власти Пуровского района выплатили ребенку 45 тысяч рублей за нападение бродячей собаки Фото: Вера Зенина

Пуровская прокуратура помогла матери мальчика, подвергшегося нападению бездомной собаки, получить моральную компенсацию. Как сообщили в надзорном органе, родительница сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что в августе 2022 года ребенок находился на детской площадке, где подвергся нападению бродячей собаки, укусившей его за лицо. В больнице мальчику назначили пройти курс вакцинации от бешенства, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о взыскании с администрации района в пользу ребенка денежных средств.

Выслушав истца и ответчика, суд полностью встал на сторону гособвинителя, обязав власти выплатить матери ребенка 45 тысяч рублей.