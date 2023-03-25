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В скором времени из Ноябрьска в зону СВО отправятся пять автомобилей - четыре «УАЗа» и один «ЗИЛ». Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Машины купили благодаря неравнодушным жителям и предпринимателям. Техника отличная, надежная и очень проходимая. То, что нужно сейчас в зоне СВО, особенно в период распутицы, - подчеркнул управленец.

Собрать необходимую сумму удалось благодаря акции «Зарплата одного дня». Северяне приняли в ней активное участие и, тем самым, существенно помогли бойцам. Средства ушли на очень нужное и важное для них приобретение.

Машины не новые, но работники «Пассажирских перевозок» провели их качественный ремонт и докомплектацию.

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