Бойцы из ДНР поблагодарили ноябрян за гумпомощь и трогательные письма от детей

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Бойцы из ДНР поблагодарили жителей Ноябрьска за гуманитарную помощь и трогательные письма от детей. Видеоответ, в котором солдаты выражают северянам признательность, опубликовала руководитель регисполкома партии «Единая Россия» Анастасия Казанцева.

- Спасибо большое от бойцов Донецкой Народной Республики за гуманитарную помощь, оказанную городом Ноябрьском. Она нам действительно нужна. Спасибо за теплые письма, которые нам написали детки, - сказал один из военных.

Далее он зачитал несколько посланий, полученных от ноябрьских школьников. Карина и Максим пожелали бойцам храбрости, удачи и, конечно же, мирного неба над головой.

Напоминаем, что поддержать военнослужащих может любой житель региона, письма и посылки принимаются во всех отделениях партии «Единая Россия» и штабах #МыВместе.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что солдат из Ноябрьска и кот Пират передали огромный привет Ямалу с передовой. Боец пообещал, что все будет хорошо.