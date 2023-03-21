Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 4:51

Рядовой Алексей Бобров из Нового Уренгоя погиб в ходе СВО

Он служил в мотострелковом отделении
Марина Прохорова
Фото: Андрей Воронов, соцсети

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новый Уренгой пришла очередная печальная весть о гибели бойца СВО. Вчера, 20 марта, стала известно о смерти Кирилла Литвинова из Лимбяяхи. Он был командиром мотострелкового отделения и погиб при исполнении воинского долга.

А сегодня глава города Андрей Воронов сообщил о смерти рядового Алексея Боброва, служившего стрелком мотострелкового отделения.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Парни были до конца верны своей стране и воинской присяге, их подвиг навеки останется в наших сердцах. Мы в неоплатном долгу перед ними. Любая помощь, поддержка от нас - самое меньше, что сейчас можно сделать, - прокомментировал градоначальник.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что салехардца Ниджата Бабаева, погибшего в ходе СВО, посмертно наградили орденом Мужества.