Рядовой Алексей Бобров из Нового Уренгоя погиб в ходе СВО

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новый Уренгой пришла очередная печальная весть о гибели бойца СВО. Вчера, 20 марта, стала известно о смерти Кирилла Литвинова из Лимбяяхи. Он был командиром мотострелкового отделения и погиб при исполнении воинского долга.

А сегодня глава города Андрей Воронов сообщил о смерти рядового Алексея Боброва, служившего стрелком мотострелкового отделения.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Парни были до конца верны своей стране и воинской присяге, их подвиг навеки останется в наших сердцах. Мы в неоплатном долгу перед ними. Любая помощь, поддержка от нас - самое меньше, что сейчас можно сделать, - прокомментировал градоначальник.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что салехардца Ниджата Бабаева, погибшего в ходе СВО, посмертно наградили орденом Мужества.