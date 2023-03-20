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НовостиОбщество20 марта 2023 10:03

В Новом Уренгое простятся Кириллом Литвиновым, погибшим в ходе СВО

В зону спецоперации мужчина отправился в сентябре
Марина Прохорова
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое простятся Кириллом Литвиновым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщили в городской администрации.

- Выражаем глубокие соболезнования маме и близким погибшего. Кирилл останется для всех нас примером мужества и чести, - прокомментировали в мэрии.

Известно, что в 33-летний житель Лимбяяхи погиб 17 марта при исполнении воинского долга. В зону спецоперации мужчина отправился в сентябре, там он служил командиром мотострелкового отделения в звании младшего сержанта.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что погибшего в спецоперации новоуренгойца посмертно наградили орденом Мужества.