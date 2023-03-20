В ямальском селе Ныда отметили День оленевода

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Сергей Решетов.

Оленеводы, охотники, рыбаки и мастера народных промыслов собрались 18 марта в Ныде, чтобы встретиться с друзьями и поучаствовать в спортивной программе. Они соревновались в метании тынзяна на хорей, перетягивании палки и национальной борьбе. Самая напряженная борьба за призы развернулась во время зрелищных гонок на оленьих упряжках.

В программу дня вошли также выставка изделий народных умельцев, конкурс зимней национальной одежды. В гостевом чуме хозяйка угощала желающих традиционной ненецкой похлебкой и рассказывала о быте кочевников.

По словам главы администрации села Андрея Кайгородова, День оленевода объединяет коренных северян и ежегодно собирает сотни гостей, а благодаря поддержке партнеров мероприятие проходит в живом и красочном формате.

Главный национальный праздник в селе состоялся при поддержке «Газпромнефть-Ямала» и «Газпромнефть-Заполярья».

– Мы с большим уважением относимся к сложившимся многовековым традициям и ежегодно принимаем участие в организации главного национального праздника тундровиков. Наряду с реализацией масштабных инвестиционных проектов мы развиваемся в данном направлении в тесном сотрудничестве с местными властями, – рассказал заместитель генерального директора – технический директор «Газпромнефть-Ямала» Артем Войводяну.

Отметим, что нефтяники оказывают поддержку коренным жителям Севера в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Предприятия реализуют проекты в сфере образования, культуры, спорта и экологии.