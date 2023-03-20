Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги еще девяти семьям вручили жилищные сертификаты для переезда на Большую землю. Об этом рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

- На Ямале реализуется дополнительная программа, помогающая северянам оставить в прошлом аварийное жилье и переехать в регионы с более благоприятным климатом. Всего за два года сменить место жительства смогли 95 семей, - отметила градоначальница.

В числе будущих новоселов - многодетная семья Зарубиных, ставшая обладателями награды «За любовь и верность», победители в номинации «Семья года» конкурса «Гордость твоя, Лабытнанги».

Также переберется в другие края и ветеран Ямала Ирина Жданова. По словам женщины, финансовая поддержка помогла ей реализовать заветную мечту о переезде в Санкт-Петербург.

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