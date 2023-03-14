Семейная пара из Лабытнанги получила жилищный сертификат для переезда в Санкт-Петербург

Фото: Марина Трескова, соцсети

Супруги Серегины, много лет отдавшие Лабытнанги, получили жилищный сертификат, позволяющий переехать в любую точку страны. Заветный документ им вручила глава города Марина Трескова.

«Наши земляки стоят на пороге больших перемен. В ближайшее время чета северян переедет в Санкт-Петербург, где живут их дети. Накануне с чувством большой признательности за многолетний труд в условиях Заполярья вручила главе семейства свидетельство на право получения финансовой поддержки из федерального бюджета», - написала градоначальница в своих соцсетях.

Более четверти века Владимир Иванович занимался строительством, а его супруга Анастасия Прокопьевна старалась раскрыть дошколятам красоту музыки, песен и танцев.

Напоминаем, что ранее жилищный сертификат получила Нина Русинович. Женщина планирует перебраться в Москву.