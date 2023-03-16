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НовостиНедвижимость16 марта 2023 12:34

На месте бывшего зооветеринарного техникума в Салехарде построят сквер с подсветкой и мемориалом

Работы начнутся предстоящим летом
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал о новом сквере, который появится на месте бывшего зооветеринарного техникума.

- Это будет уютная прогулочная зона с лавочками, многоуровневыми клумбами и декоративной подсветкой, - отметил градоначальник.

Также скверу добавят историческую составляющую: мемориал о подвиге ямальцев в годы Великой Отечественной войны и камень «Памяти жертв политических репрессий». Последний было решено вернут на место, поскольку этот монумент являлся знаковым для старожилов и ветеранов.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Известно, что площадь нового сквера составит 3 800 квадратных метров. Он будет иметь пешеходную связь с улицей Ленина и станет частью крупного исторического квартала.

- Уверен, пространство станет любимым местом отдыха жителей и гостей ямальской столицы, - подытожил Алексей Титовский.

Напоминаем, что предстоящим летом в Салехарде обустроят десять новых мест для прогулок и отдыха.