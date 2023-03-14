Фото: администрация Салехарда

Предстоящим летом в Салехарде появятся десять новых мест для прогулок и отдыха. Об этом сообщи глава города Алексей Титовский во время прямого эфира.

- Мы сделаем акцент на благоустройстве пешеходных зон, что повысит уровень городского комфорта. Добавим арт-объекты, декоративную подсветку, установим малые архитектурные формы, лавочки, проведем озеленение. Словом, все, что составляет «код» современного комфортного города, - подчеркнул градоначальник.

Работы развернутся сразу на семи площадках. Так, на лице Республики появится исторический сквер, а на улице Арктическая - пешеходный бульвар. Еще одна пешеходная территория раскинется от площади Победы у «Наследия» и до бизнес-центра.

Современные скверы будут обустроены на пересечении улиц Почтовая и Маяковского, Губкина - Зои Космодемьянской, Мира - Броднева и Мира - Матросова.