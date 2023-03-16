Фото: Елена Молдован, соцсети

В Муравленко создали новый маневренный фонд для людей, попавших в сложную ситуацию. Об этом рассказала глава города Елена Молдован.

- Новый маневренный фонд готов - это более 200 квадратных метров жилой площади с новой мебелью, бытовой техникой и необходимыми вещами. Такой «запас» позволяет помочь людям, оказавшимся без крыши над головой в силу чрезвычайных обстоятельств, - прокомментировала градоначальница.

Фото: Елена Молдован, соцсети

Прежний маневренный жилфонд власти демонтировали. Деревянное здание полностью изжило себя технически и морально.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко женам мобилизованных вручили ключи от служебного жилья.