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НовостиОбщество16 марта 2023 6:07

В Муравленко создали новый маневренный фонд для людей, попавших в сложную ситуацию

Об этом рассказала глава города Елена Молдован
Марина Прохорова
Фото: Елена Молдован, соцсети

Фото: Елена Молдован, соцсети

В Муравленко создали новый маневренный фонд для людей, попавших в сложную ситуацию. Об этом рассказала глава города Елена Молдован.

- Новый маневренный фонд готов - это более 200 квадратных метров жилой площади с новой мебелью, бытовой техникой и необходимыми вещами. Такой «запас» позволяет помочь людям, оказавшимся без крыши над головой в силу чрезвычайных обстоятельств, - прокомментировала градоначальница.

Фото: Елена Молдован, соцсети

Фото: Елена Молдован, соцсети

Прежний маневренный жилфонд власти демонтировали. Деревянное здание полностью изжило себя технически и морально.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко женам мобилизованных вручили ключи от служебного жилья.