Фото: Елена Молдован, соцсети

В Муравленко женам мобилизованных вручили ключи от служебного жилья. Об этом в своих соцсетях рассказала глава города Елена Молдован.

«Наши защитники там, «за ленточкой», а их семьи не должны и не будут один на один встречаться с трудностями. Мы рядом, стараемся решать проблемы быстро и, в первую очередь, ради детей. Вручила ключи от служебного жилья женам мобилизованных ребят», - написала градоначальница.

Кстати, у одного из бойцов совсем недавно родился малыш. Пока отец еще не видел сына и не держал его на руках. Но их встреча обязательно случится, иначе и не может быть.

Напоминаем, что сейчас в городе идет сбор гуманитарной помощи для бойцов батальона «Кедр». Он продлится до 17 марта.