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Туристы, желающие побывать на Дне оленевода в Салехарде, могут воспользоваться стоповер-программой. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ямал».

«Главный национальный праздник пройдет в Салехарде 25-26 марта. В эти дни действует стоповер-программа «Путешествие на Полярный круг». В стоимость билета включены перелет с остановкой в Салехарде, ночь в гостинице «Юрибей», завтрак, трансфер из аэропорта и церемония пересечения Полярного круга», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Гости смогут покормить с руки оленей и покататься на них, примерить малицу, приобрести уникальные сувениры из кости от местных мастеров, а еще попробовать традиционную кухню: рыбу из чистейших северных водоемов, строганину с брусникой или блюда из оленины по многовековым рецептам коренных народов Севера.