Стоповер-программа для туристов, желающих посетить Ямал, теперь включает 13 направлений

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Первая в стране стоповер-программа теперь включает 13 направлений для туристов, желающих посетить Ямал. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее по программе путешествий посетить одним днем Салехард - единственный город на Полярном круге - могли пассажиры, совершающие перелет из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск. Теперь в программу вошли и обратные маршруты.

Кроме того, на рейсах Москва - Тюмень и Тюмень - Москва возможно выбрать маршрут с остановкой в Салехарде на сутки или полтора дня.

Включены оборотные авиатрансферы по маршрутам Москва - Казань, Тюмень - Горно-Алтайск, Екатеринбург - Тюмень.

Перелеты по направлениям Санкт-Петербург - Казань, Екатеринбург - Горно-Алтайск и Тюмень - Санкт-Петербург также совершаются с остановкой в окружной столице, но только в прямом направлении.

- С самого запуска программы мы стремились к ее расширению как по городам, так и дням недели. Теперь «Путешествие на Полярный круг» с авиакомпанией «Ямал» возможно из шести городов России по пятницам, субботам и воскресеньям в зависимости от маршрута. Новые возможности для выбора и трехкратный рост доступных для покупки билетов повышают потенциал программы, а это значит, что еще больше путешественников смогут открыть для себя красоту Ямала, - рассказал генеральный директор авиакомпании «Ямал» Артем Лобачев.

Оформление билетов по программе возможно только на официальном сайте авиакомпании «Ямал».