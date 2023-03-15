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В Салехарде хотят установить памятник-копилку для сбора средств бездомным животным. С таким предложением к главе города Алексею Титовскому обратилась местные зоозащитники во время прямого эфира.

- Очень хорошая идея, такие арт-объекты украшают город и объединяют нас. Тех, кто это предложил, призываю принять участие в проекте инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» - выдвинуть свою идею, мы ее обсудим, - сказал градоначальник.

Вырученные таким образом деньги планируется тратить на корм для кошек и собак, содержащихся в приюте.

Кстати, данную инициативу жители уже высказывали в конце 2022 года, когда в регионе проходила акция «Пушистый день».

Многим горожанам идея понравилась, а тем, кто ее не оценил, салехардцы предложили вспомнить, откуда на улицах берутся бездомные собаки и кошки.