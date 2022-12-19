Жители Салехарда предложил установить памятник-копилку в виде бездомной собаки

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В минувшие выходные на Ямале прошел «Пушистый день» - акция, направленная на помощь бездомным животным. Северяне могли взять из приютов четвероногого друга или помочь финансово.

В дни проведения мероприятия от жителей Салехарда поступила интересная инициатива: установить памятник-копилку в виде собаки или кошки.

«Возможно ли в Салехарде установить памятник-копилку в виде собаки или кошки как в Тюмени и других городах? Все собранные средства шли бы в приют для бездомных животных», - написал анонимный пользователь в соцсетях.

Многим горожанам идея понравилась, а тем, кто ее не оценил, салехардцы предложили вспомнить, откуда на улицах берутся бездомные собаки и кошки.

На данный момент официальных комментариев от представителей администрации или приюта не поступало.