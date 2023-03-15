В Губкинском гендиректора «Главной жилищной компании» четырежды признали виновным в суде

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В Губкинском гендиректора «Главной жилищной компании» несколько раз привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- В деятельности управляющей компании выявлены грубые нарушения закона. С целью их устранения гендиректору были внесены представления, однако никаких действий так и не последовало, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге на руководителя завели четыре административных дела по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

По итогам заседания суд признал женщину виновной и назначил ей штраф на общую сумму 8 тысяч рублей.

На данный момент все нарушения устранены.

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