Суд обязал скандальную УК из Лабытнанги устранить все нарушения Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги проверила работу УК «Престиж», на которую постоянно жалуются горожане. В итоге сотрудники ведомства посетили дома №13 Г по ул. Ковалева и №15 по ул. Корчагинцев.

Оказалось, что цокольные и чердачные перекрытия обоих домов, а также наружные и внутренние стены находятся в неисправном состоянии. Кроме того, была нарушена изоляция теплосетей, а в подъездах отсутствовала информация о деятельности управляющей компании .

В связи с этим прокуратура внесла директору УК представление об устранении нарушений закона, однако ответных действий так и не последовало. Тогда прокурор направил в суд исковое заявление, в котором просил организацию устранить все нарушения.

Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

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