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В салехардском микрорайоне Обдорский построят детский сад на 240 мест. Объект должен быть готов к концу 2025 года, говорится в документе, размещенном на сайте госзакупок.

Начальная цена договора составляет 908,799 миллиона рублей. Известно, что в дошкольном учреждении будут бассейн, спортивная и музыкальная зоны, помещения для дополнительного образования, кабинет логопеда-психолога, комната преподавателей, буфетные и прочее.

Согласно техническому заданию, высота детского сада не должна превышать трех этажей. Ориентировочная площадь земельного участка объекта, на котором развернутся работы, составит не менее 9 тысяч метров квадратных.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что первые три дома в микрорайоне Обдорский сдадут в 2023 году.