Преподаватели и студенты ТИУ посетили УТЗ на подводном переходе нефтепродуктопровода в Тюменском районе

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Преподаватели и студенты ТИУ посетили учебно-тренировочное занятие на подводном переходе нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш в Тюменском районе. Ребята в будущем могут выбрать нефтепроводную профессию, поэтому новые знания будут им полезны, тем более от специалистов своего дела.

На учебно-тренировочном занятии побывали два преподавателя и четыре студента. Ранее один из них в качестве наблюдателя принимал участие в тренировке по тушению условного возгорания в резервуарном парке ЛПДС «Торгили».

Заместитель начальника Тюменского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» Олег Гостюхин объяснил студентам, какими навыками должен обладать персонал, а также какая техника задействована в работах по устранению внештатной ситуации – при выходе нефти на водной поверхности.

Одна из студенток – Екатерина Житникова – поделилась своими впечатлениями от увиденного: «Я рада увидеть на практике, как действуют аварийно-эксплуатационные подразделения компании при ликвидации условной нештатной ситуации. Это отличная возможность узнать поближе профессию, которой мы обучаемся, получить больше знаний».